Прекращена запись в поездку на прощание с Илием

17.3.2025 | 15:00 Новости, Общество

Свободных мест не осталось.

Фото: orel-eparhia.ru

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

В основном, запись велась в лавках, которые работают при православных церквях Орла. Напомним, из Орла отправляются пять автобусов, из Станового Колодезя, с малой родины старца — ещё один.

Как стало известно из комментариев в официальной группе митрополии «ВКонтакте», на данный момент свободных мест в автобусах не осталось. Желающим придётся ехать самостоятельно.

Прощание со старцем Илием (Ноздриным) проходит в монастыре «Оптина пустынь», в Калужской области. Известно, что туда направится и официальная делегация Орловской области, которую возглавит губернатор Андрей Клычков.

vk.com/oreleparhia

ИА «Орелград»


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