Прекращена запись в поездку на прощание с Илием

Свободных мест не осталось.

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

В основном, запись велась в лавках, которые работают при православных церквях Орла. Напомним, из Орла отправляются пять автобусов, из Станового Колодезя, с малой родины старца — ещё один.

Как стало известно из комментариев в официальной группе митрополии «ВКонтакте», на данный момент свободных мест в автобусах не осталось. Желающим придётся ехать самостоятельно.

Прощание со старцем Илием (Ноздриным) проходит в монастыре «Оптина пустынь», в Калужской области. Известно, что туда направится и официальная делегация Орловской области, которую возглавит губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»