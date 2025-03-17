Орловский совет судей проверил работу «Почты России»

Имели место неединичные нарушения.

Заседание совета судей Орловской области состоялось сегодня. Ранее, в декабре минувшего года, президиум всероссийского совета обсудил вопрос о ненадлежащем оказании услуг Акционерным обществом «Почта России». Тогда же было принято соответствующее постановление.

«Судами отмечаются многочисленные факты ненадлежащего исполнения АО «Почта России» услуг по своевременной и качественной доставке судебной корреспонденции, которые являются систематическими и недопустимыми, поскольку влекут необходимость отложения судебных заседаний, повторного направления судебных повесток и судебных актов, а в ряде случаев – и отмены судебных решений», – указывалось в нём.

В нашем регионе провели необходимую проверку. Было установлено, что операторы почтовой связи не раз нарушали правила оказания услуг, а также условия государственных контрактов. Например, суды несвоевременно извещали о доставке (или невозможности доставки) извещений адресатам, отправления возвращали без указания причин, корреспонденция перенаправлялась не по адресу и так далее.

Пока что по результатам рассмотрения вопроса рекомендовано организовать учёт каждого нарушения, допущенного операторами почтовой связи (такой работой занимается не только АО «Почта России», но и ООО «Федеральная почтовая служба»). Реагировать на подобные случаи будут в рамках условий контрактов. Кроме того, суды активизируют работу по направлению почтовых отправлений в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»