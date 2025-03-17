Скончался глава Ливенского РЭС Александр Бакуров

Прощание состоится завтра.

Руководителя Ливенского района электрических сетей проводят в последний путь в Сергиевском храме. Церемония начнётся в 10 часов 30 минут.

Как рассказали в пресс-службе «Орёлэнерго», Бакурову был 51 год. Он начал работать в энергетике области ещё в 1996-м — в качестве мастера электроцеха ТЭЦ Ливенских электрических сетей предприятия.

Затем, после реорганизации, продолжил свою деятельность уже в рамках ОАО «Квадра – Генерирующая компания». В 2018-м году он возглавил ливенский филиал.

«Сотрудники будут помнить его профессионализм, трудолюбие и ответственный подход к решению производственных задач», – отметили на предприятии.

ИА «Орелград»