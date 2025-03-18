Орловец потребовал полмиллиона за мусорные страдания

Советский районный суд Орла рассмотрел дело о свалке и зловонии.

Житель Орла обратился в суд с иском к ООО «УК Зеленая Роща» о защите прав потребителей. В обоснование требований указал, что является получателем услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, добросовестно ее оплачивает. Вместе с тем, ответчик в период с августа по 16 декабря 2024 года ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по вывозу ТКО. Контейнеры у его дома были переполнены, мусор вываливается из них, стоял зловонный запах. Значительно нарушалась периодичность вывоза – фактически один раз в две недели.

Орловец обращался к регоператору с претензией по вопросу ненадлежащего оказания услуг и компенсации морального вреда, однако «Зеленая Роща» отказалась в добровольном порядке удовлетворить его требования. В итоге мужчина обратился в суд. Он потребовал взыскать с ООО «УК «Зеленая роща» компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. В качестве третьего лица было привлечено ООО “Экотексити”.

В подтверждение своей позиции истец представил фотографии, сделанные в августе, октябре и декабре, из которых следует, что на контейнерной площадке находится большое скопление ТКО, принесенных не за один день. Регоператор предоставил фотографии только на некоторые даты, подтверждая надлежащий вывоз отходов со спорной площадки. ООО «Экотексити» продемонстрировало путевые листы, маршрутный журнал, не подтверждающие факт планомерного вывоза. Представленные скриншоты данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС суд не принял: их содержание не подтверждено другими доказательствами.

«Судом, бесспорно, установлен факт нарушения прав истца как потребителя, – указано в решении. – При указанных обстоятельствах факт причинения нравственных страданий истцу в результате нарушения его прав на получение коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами надлежащего качества в подтверждении дополнительными доказательствами не нуждается. При определении размера компенсации морального вреда суд, принимая во внимание длительность нарушения прав истца, оценивая характер нравственных страданий, причиненных истцу с учетом принципа разумности и справедливости, полагает, что соразмерной суммой компенсации морального вреда является сумма в размере 10 000 рублей».

ИА “Орелград”