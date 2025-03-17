В Орле пройдут слушания по КРТ в Северном районе

17.3.2025 | 13:10 Новости, Строительство

Здесь строят жилой комплекс «Норд».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Слушания состоятся 27 марта в 16:30 в здании, где размещается управление градостроительства (на Пролетарской горе, 7). Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

На встрече обсудят планируемые «изменения в проект планировки территории и проект межевания территории комплексного развития незастроенной территории, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена».

Речь идёт об участке в Северном районе Орла, где компания «Жилстрой-инвест» возводит комплекс «Норд». Договор о комплексном развитии территории был заключён в 2023-м году. Тогда же сообщалось, что комплекс будет состоять из четырех девятиэтажных многоквартирных домов. Кроме того, планировалось строительство объекта торговли, детского сада и спортивной площадки.

Сейчас на сайте застройщика указывается, что ЖК «Норд» представляет собой комплекс из семи кирпичных домов среднеэтажной застройки.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования