В Орле пройдут слушания по КРТ в Северном районе

Здесь строят жилой комплекс «Норд».

Слушания состоятся 27 марта в 16:30 в здании, где размещается управление градостроительства (на Пролетарской горе, 7). Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

На встрече обсудят планируемые «изменения в проект планировки территории и проект межевания территории комплексного развития незастроенной территории, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена».

Речь идёт об участке в Северном районе Орла, где компания «Жилстрой-инвест» возводит комплекс «Норд». Договор о комплексном развитии территории был заключён в 2023-м году. Тогда же сообщалось, что комплекс будет состоять из четырех девятиэтажных многоквартирных домов. Кроме того, планировалось строительство объекта торговли, детского сада и спортивной площадки.

Сейчас на сайте застройщика указывается, что ЖК «Норд» представляет собой комплекс из семи кирпичных домов среднеэтажной застройки.

ИА «Орелград»