Орловским аграриям помогут решить кадровый вопрос

Область просубсидирует меры по найму квалифицированных работников.

Правительство Орловской области утвердило «Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса». Документ принят в целях реализации мероприятий регионального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Средства на субсидии регион получит из федерального бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства Орловской области. Субсидия положена индивидуальным предпринимателям и организациям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, независимо от их организационно-правовой формы. На бюджетную поддержку могут рассчитывать также организации, осуществляющие производство, первичную или последующую переработку сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов.

Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Государство возместит аграриям часть их затрат, возникающих при реализации мероприятий по содействию повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. В частности, документом предусмотрено возмещение до 90 процентов фактически понесенных затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов.

При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого студента агровуза или иного вуза по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении не должен превышать 72 месяца. Также за счет бюджета возместят до 90 проценов затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов агровузов, привлеченных для прохождения производственной практики. Субсидии будут выдаваться по итогам конкурсного отбора. Участники должны соответствовать обязательным требованиям. В частности, у них не должно быть долгов крупнее 30 тысяч рублей по уплате налогов, сборов и страховых взносов.

ИА «Орелград»