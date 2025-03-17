В Орле вырубили деревья ради газона

17.3.2025 | 15:20 ЖКХ, Новости, Общество

В Северном районе ведётся благоустройство территории.

Фото: vk.com/nashmikron / Ольга Тарасова

Об этом рассказали в администрации города.

Ранее посты о вырубаемых деревьях появились в соцсетях (в том числе, в паблике «Наш Микрон Новости Северный район г. Орёл»). Автор публикации утверждала, что уничтожаются именно здоровые деревья. Также вырубка затронула кустарники.

Эту информацию опровергли в мэрии. Новость прокомментировали с официального аккаунта Администрации Орла.

«Все деревья обследуются комиссией по зеленым насаждениям. Мы удаляем только аварийные, сухие и произрастающие с нарушением СНиП (санитарных норм и правил) деревья, а также по предписаниям ГИБДД. Там, где это возможно, высаживаем новые», – указали представители чиновников.

«Ведутся работы по благоустройству городской территории. На улице Металлургов появится зеленый газон», – добавили в горадминистрации.

Фото: vk.com/nashmikron / Ольга Тарасова
Фото: vk.com/nashmikron / Ольга Тарасова
vk.com/nashmikron
vk.com/nashmikron

ИА «Орелград»


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