В Орловской области назвали самые рентабельные сельхозкультуры

Статистикой поделилась глава профильного департамента.

Евгения Суровцева на заседании правительства 17 марта представила информацию по рентабельности основных сельскохозяйственных культур в 2024 году.

«Сахарная свекла – рентабельность почти 69%, соя – более 49%, рапс – 35%. Самые низкие показатели у нас по гречихе – 16,5%, по пшенице – почти 13%».

В Орловской области продолжается тенденция изменения структуры посевных площадей в сторону высокомаржинальных культур. Сахарная свекла в 2023 году занимала площадь 50 тыс. га, в 2024 – 62 тыс. га, в 2025 – уже 65 тыс. га. Это вполне обоснованно, так как в Орловской области действуют четыре сахарных завода, напомнила Евгения Суровцева. Произвели в минувшем году 425 тыс. тонн сахара, который является одним из основных экспортных продуктов.

Растет доля масличных культур. В 2023 году у нас ими было занято 350 тыс. га, в 2024 – 420 тыс. га, в этом запланировано 436 тыс. га. Здесь также надо отметить, что в Орловской области действуют три завода, которые производят растительное масло, четвертый строится. Растительное масло занимает более 53% орловского агроэкспорта.

Пшеница, несмотря на низкую рентабельность, является основным экспортным товаром России.

«Это основная культура в нашем валовом сборе (более 2 миллионов тонн ежегодно). Эта культура важна и, несмотря на низкую рентабельность, она будет выращиваться. Но в то же время небольшие изменения в сторону высокомаржинальных культур присутствуют», – сказала Евгения Суровцева.

Также ожидается значительный рост площадей, которые займет картофель. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию завода по глубокой переработке этой культуры. В Орловской области будут производить картошку-фри для сети «Вкусно – и точка».

ИА “Орелград”