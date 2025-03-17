В Орле компанию заподозрили в «чёрном кредитовании»

Пока что её внесли в предупредительный список Банка России.

Об этом сообщили в Отделении Банка России по Орловской области.

В нелегальной деятельности на рынке кредитования заподозрили ООО «Парис». Известно, что организация работала в Малоархангельске (на Урицкого, 62) и Верховье (на Советской, 58), а также в Курске.

На данный момент в перечне значатся четыре организации, которые ведут деятельность на территории Орловской области. Кроме вышеупомянутой туда внесены ООО «Финтерика» (Орёл, Комсомольская, 77-А), «Ломбард скупка займ распродажа» (Орёл, переулок Рыночный, 7), ООО «Микрокредитная компания «Займы — верное решение»» (Орёл, переулок Воскресенский, 22).

Для пресечения незаконной деятельности Банк России передаёт информацию о выявленных случаях в правоохранительные органы, ФАС России и другие уполномоченные структуры.

Нелегальные кредиторы привлекают клиентов выгодными условиями — например, низкими процентами или лояльным отношением к плохой кредитной истории. Однако пользоваться их услугами рискованно, так как права таких заёмщиков не защищаются законом в полной мере.

ИА «Орелград»