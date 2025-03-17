Во Мценске благоустроят мемориал Славы

Городские власти уже приступили к поиску подрядчика.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска объявило тендер на право благоустройства мемориала Славы. В частности, планируется обустройство пешеходных дорожек. Целью ремонта заявлено «повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мценска». Начальная цена контракта установлена в сумме 8,171 миллиона рублей. Из конкурсной документации следует, что недавно в райцентре было проведено обследование пешеходных дорожек, ведущих к мемориалу Славы.

Оно показало, что площадка находится в неудовлетворительном состоянии, бортовой камень и покрытие разрушены. Подрядчику предстоит уложить новое покрытие из плитки и смонтировать бортовой камень. Он должен гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, декларации и паспорта качества, а также другие документы, удостоверяющие их происхождение.

«Объемы работ уточняются подрядчиком после проведения разбивочных работ и согласовываются с заказчиком, – следует из конкурсной документации. – Цветовое решение плитки должно соответствовать сметной документации и техническому заданию. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными».

Тем временем администрация города Орла планирует массово закупить значки с логотипом «Родина-мать зовет!» Соответствующее извещение также появилось в государственной информационной системе закупок. Мэрия готова приобрести 1000 маленьких знаков и 100 более крупных знаков по цене 80 и 128 рублей за штуку соответственно. Начальная цена контракта установлена в размере 93 тысячи рублей. Средства будут выделены из бюджета муниципального образования.

ИА «Орелград»