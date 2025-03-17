В Орловской области может появиться комплекс для картофельного семеноводства

«Перспектива не за горами», – отметил губернатор Андрей Клычков.

О промышленной составляющей сельского хозяйства поговорили на заседании правительства региона 17 марта. Большой вклад по добавленной стоимости внесет завод по переработке картофеля, который в 2025 году уже должен выйти в пуско-наладку.

«Это новое направление, – отметил Андрей Клычков. – Мы обсуждаем уже с нашими партнерами создание семеноводческого комплекса по картофелю. Я думаю, что это перспектива не за горами, с учетом нового завода. Для нас это будет хорошим подспорьем».

В 2025 году в Орловской области площадь под картофель увеличена только на 3000 гектаров. Компания «Мираторг» под свой новый проект по переработке картофеля будет закладывать посевные площади со следующего года. Сейчас реализуют инвестиционный проект по хранилищу. Картофель, который необходим, они будут выращивать сами. Также есть договоренность с фермерами и сельхозтоваропроизводителями, которые будут производить необходимые сорта, пояснила член правительства Орловской области Евгения Суровцева.

Напомним, с 2023 года на территории ОЭЗ “Орел” идет строительство завода по переработке картофеля «Гранд Фрайз» для сети «Вкусно – и точка». Запуск запланирован на вторую половину 2026 года. Реализация проекта предполагает создание 400 рабочих мест и 2,24 млрд рублей налогов ежегодно.

ИА “Орелград”