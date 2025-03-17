Глава СКР обратил внимание на невыплату зарплат в «Ирмаст-Холдинге»

Александр Бастрыкин поручил сделать доклад по соответствующему уголовному делу.

Поручение дано главе орловского управления ведомства Андрею Чапанову. На данный момент он должен рассказать главе Следственного комитета об установленных обстоятельствах, а после окончания следствия по делу — о его результатах. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Ранее работники компании, которая занимается реконструкцией бывшего аэропорта «Южный», записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они отметили, что нуждаются в выплате уже заработанных денег прямо сейчас.

При этом они признали, что правоохранительные органы «ведут работу». Тем не менее, один из строителей был вынужден взять кредит, чтобы обеспечить лекарствами своего больного ребёнка.

«Расследованием мошенничества по данному объекту занимаются следователи органов внутренних дел. Следователи СК расследуют уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, общая сумма которой составляет около 11 миллионов рублей. В рамках расследования принимаются необходимые меры по восстановлению нарушенных прав работников», – дополнительно пояснили в орловском Управлении СКР.

ИА «Орелград»