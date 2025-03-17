Завтра в Орле отметят воссоединение Крыма с Россией

17.3.2025 | 11:07 Новости, Общество

Важному событию исполняется 11 лет.

Крым. Фото: ИА “Орелград”

Известно, что его отмечают в Орловском медицинском колледже. Студенты планируют развернуть у стен здания (на Советской, 14) большой «триколор» – в честь праздничной даты. Мероприятие должно проходить прямо в эти минуты, сообщают «Вести-Орёл».

Завтра, 18 марта, в 12 часов в Орловском областном центре народного творчества (в Карачевском переулке, 6) состоится акция «Крым-Россия вместе навсегда». Известно, что она пройдёт «в формате квиз-игры». Участниками станут студенты средне-специальных учебных заведений города Орла.

В 16 часов в Орловском городском центре культуры (на Комсомольской, 261-А) начнётся праздничный концерт, посвящённый тому же событию.

Кроме того, в библиотеке Бунина уже открылась книжная выставка «Крым и Россия – идём вместе!». На ней представлены различные издания, связанные с «крымским» вопросом. Выставка будет работать до 27 марта.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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