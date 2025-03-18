За год число трудоспособных орловцев уменьшилось почти на 8000 человек.

По итогам выборочного обследования, проведенного за октябрь-декабрь 2024 года, в Орловской области численность рабочей силы составила 336,9 тысячи человек. Такие данные привел Орелстат. Напомним, что в рабочую силу статистики включают граждан в возрасте 15 лет и старше. По тогам обследования установлено, что 328,7 тысячи орловских представителей рабочей силы классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8,2 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.

Так называют скрытых безработных, то есть граждан, которые на момент обследования не имели работы или другого доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. По итогам 2024 года среднее количество рабочей силы в Орловской области составило 335,8 тысячи человек, тогда как по итогам 2023 года оно составляло 343,4 тысячи человек Количество скрытых безработных за год сократилось с 11,5 до 8,6 тысячи человек.

Тем временем, в Орловской области стартовало очередное выборочное обследование рабочей силы. Как утонили в Орелстате, оно проводится ежемесячно на территории всех регионов страны для получения достоверной информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, гражданах, не входящих в состав рабочей силы. Кроме того, в рамках таких обследования статистики узнают об участии населения в различных формах трудовой деятельности и о недоиспользовании рабочей силы.

«Наблюдение осуществляется путем личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания прошедшими обучение и тестирование представителями Орелстата, – сообщили в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта».

В рамках текущего обследования интервьюеры планируют опросить 848 респондентов, проживающих на территории Орловской области, в том числе 454 жителя городов и 394 жителя сельской местности. Сведения, полученные от респондентов и зафиксированные интервьюером, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению, распространению или предоставлению куда-либо, подчеркивают в Орелстате. Полученные данные используются только для формирования официальной статистической информации.

ИА «Орелград»