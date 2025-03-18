В Орле охранника заподозрили в краже

18.3.2025 | 10:30 Криминал, Новости

Как считает полиция, он обокрал офис.

Фото: УМВД России по Орловской области

Из помещения пропали шпаклёвка и краска. Общую стоимость похищенного оценили в шесть тысяч рублей.

В полицию обратился собственник пропавшего имущества — мужчина, арендовавший офисное помещение.

Под подозрением оказался орловец, который работал охранником в здании, где располагался офис. Предположения подтвердились — у него изъяли похищенное.

На данный момент в отношении сотрудника охраны возбудили уголовное дело по статье «кража». Он находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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