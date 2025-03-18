Орловскую «Виртуальную школу» изучили в суде

Наличие антиконкурентного соглашения повторно подтверждено судом.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил без изменения решение арбитражного суда Орловской области, вынесенное по делу об антиконкурентном соглашении. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС России. Напомним, ранее антимонопольная служба признала департамент образования Орловской области, бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» и ПАО «Ростелеком» нарушившими пункт 4 статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в заключении ими соглашения, заключение и участие в котором привело к ограничению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок создания, внедрения, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем. «Ростелеком», посчитав вынесенное Управлением ФАС решение незаконным и необоснованным, обжаловало его в арбитражный суд Орловской области. В удовлетворении исковых требований он отказал, после чего аналогичное решение вынесла и апелляционная инстанция.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что в Орловской области отсутствует региональная государственная информационная система образовательных услуг в понятии действующего законодательства, а вместо нее используется программа «Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа», правообладателем которой являлось ООО «ФИТ», – сообщала ранее пресс-служба Орловского УФАС. – В дальнейшем на протяжении периода с 2014 года по 2023 год проходила модернизация за счет бюджетных средств именно программы «Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа», правообладателем которой являлось ООО «ФИТ», а не государственной (региональной) информационной системы образовательных услуг Орловской области».

Закупки регулярно проводил Региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Предметом таких закупок, как выяснила комиссия УФАС, являлась лишь модернизация «Виртуальной школы», но не создание новой программы, что само по себе исключало участие в закупках других компаний, поскольку они попросту не обладали правами на использование программы «Виртуальная школа».

Антимонопольщики посчитали, что департамент образования не выполнил требования законодательства по созданию региональной информационной системы в сфере образования. «Им не проводились соответствующие закупки, а также не были предприняты действия по приобретению необходимого объема прав на информационную систему, позволяющего исключить зависимость от правообладателя и обеспечить конкуренцию, – следует из информации УФАС, – Вместо этого закупки, связанные с развитием (модернизацией), сопровождением и функционированием информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа», проводились ОРЦОКО.

В свою очередь ОРЦОКО, являясь бюджетным учреждением, при отсутствии правовых оснований проводило закупки, связанные с модернизацией, сопровождением и функционированием информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа», являющиеся нуждой Орловской области, а не самого учреждения.

ИА «Орелград»