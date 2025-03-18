Дело Жировой направлено в суд

Заместитель руководителя депздрава Орловской области обвиняется в злоупотреблении.

По данным следствия, с 2019 по 2022 год Светлана Жирова изменяла планы закупок лекарств, приобретая их в количестве, значительно превышающем реальную потребность жителей области. Это было сделано для того, чтобы не возвращать неизрасходованные федеральные средства в бюджет. В результате часть препаратов оказалась невостребованной, сроки их годности истекли. Ущерб составил более 46 миллионов рублей, уточняет СУ СК России по Орловской области.

Незаконные действия чиновницы привели не только к потерям в казне, а также повлекли нарушение прав граждан на получение своевременной и бесплатной медицинской помощи, подчеркнули в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Орла для рассмотрения по существу.

ИА “Орелград”