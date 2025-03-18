У жителя Орла конфисковали обувь

Мужчина пытался продать контрафактный товар.

В городе Орле недобросовестный предприниматель привлечен к административной ответственности за реализацию контрафактных товаров. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура. Ранее работники указанного надзорного ведомства провели в областной столице проверку исполнения законодательства о ввозе на территорию Российской Федерации, производстве и обороте продукции легкой промышленности, а также законодательства в сфере защиты прав потребителей.

«Установлено, что в одной из точек розничной торговли в городе Орле на реализации находилось более 150 пар спортивной обуви без маркировки, соответствующих сопроводительных документов, сведений о декларации, сертификата соответствия. Указанный товар незамедлительно снят с реализации», – следует из информации Орловской транспортной прокуратуры.

По материалам проверки на предпринимателя завели два дела об административном правонарушении: по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта) и статье 14.45 КоАП РФ (реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии).

В результате предприниматель был признан виновным в рамках двух административных дел и привлечен к ответственности в виде штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей. Данные постановления уже вступили в законную силу. Кроме того, контрафактный товар у бизнесмена был конфискован, он подлежит дальнейшему уничтожению.

ИА «Орелград»