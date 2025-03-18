В Орле директора “Экологии” оштрафовали за открытое сжигание отходов

18.3.2025 | 8:45 ЖКХ, Новости

Природоохранная прокуратура провела проверку по информации о нарушениях.

Фото: vk.com/sasoldatenkov

На земельном участке на улице Итальянской, который используют АО “Экосити” и ООО “Экология”, обнаружили, что отходы сжигают открытым способом без специальной установки. За это нарушение генерального директора ООО “Экология” оштрафовали. Сумма не уточняется. По ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации или обезвреживании отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 1-2 тысяч рублей; на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей; на юридических лиц – 100-250 тысяч рублей, возможно  административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Прокуратура продолжит следить за соблюдением экологического законодательства в регионе, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, экоактивист Александр Солдатенков заявил о нарушениях на орловском полигоне ТБО (улица Итальянская, 33). По его словам, сжигаются отходы вместо их обработки. В подтверждение Солдатенков опубликовал видео с полигона. Областной департамент ЖКХ  ответил в комментариях лишь рекомендацией обратиться в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

ИА “Орелград”


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