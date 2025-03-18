Финансирование профилактики безопасности обсудили в облсовете

Вопрос был поднят на заедании профильного парламентского комитета.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, обсуждение состоялось в рамках расширенного заседания комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Его провела заместитель председателя облсовета Лариса Удалова. Одним из докладчиков стал начальник управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Вадим Зыков. В числе прочего он рассказал парламентариям о реализации государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» в 2024 году.

«Вадим Васильевич рассказал о профилактической работе в сфере правонарушений и работоспособности правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», – информирует пресс-служба облсовета. – Лариса Удалова поинтересовалась, хватает ли финансирования, предусмотренного бюджетом региона на профилактические мероприятия, и получила положительный ответ».

Согласно официальным данным, в рамках программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области» на модернизацию и обслуживание АПК «Безопасный город» ушло 21,756 миллиона рублей. В частности, было закуплено и передано в безвозмездное пользование УМВД России по Орловской области четыре автоматизированных рабочих места удаленного доступа операторов, два видеосервера и 10 жестких дисков хранения информации. Проведена модернизация пяти фрагментов АПК, завершено создание 11 из 12 запланированных новых фрагментов подсистемы.

По данным регионального УМВД, вобщей сложности смонтировано 21,3 километра оптоволоконных линий связи для обеспечения передачи информации от вновь созданных фрагментов в подразделения УМВД. Приобретено 100 лицензий на специализированное программное обеспечение для подключения дополнительных видеокамер, установленных в 2024 году, а также 100 лицензий для продолжения работы по интеграции в АПК «Безопасный город» камер, установленных ранее в парках, скверах и на мостах города Орла.

На начало 2025 года в областном центре правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включал в себя 269 видеокамер, вывод информации в группу управления нарядами осуществлялся при этом с 245 видеокамер. Из них 178 стоят на обслуживании КУ ОО «Орелтранссигнал», а 91 принадлежит МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В других районах Орловской области в местах с массовым пребыванием граждан используется 620 видеокамер. По данным УМВД, в прошлом году с помощью указанных технических средств было раскрыто 11 преступлений и пресечено 209 административных правонарушений, или на 1,4 процента больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»