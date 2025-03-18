Клычков призвал к разумному подходу к выпиловке деревьев

Тема зелёных насаждений стала одной из главных на прямом эфире орловского губернатора.

Андрей Клычков всесторонне прокомментировал её в соцсетях накануне. В связи с наступлением весны работа по выпиловке деревьев активизировалась, что, в свою очередь, вызвало тревогу и озабоченность у орловцев. Например, в соцсетях негативно отреагировали на такие работы в Северном районе.

В целом орловский губернатор призвал ответственных чиновников (прежде всего, глав муниципальных образований) разумно подходить к данному вопросу. В частности — не забывать про компенсационные высадки. В свою очередь, Администрация Орла напомнила в комментариях к прямому эфиру, что в минувшем году в областном центре появилось полторы тысячи новых деревьев, а в этом году новых насаждений станет ещё больше.

Кстати, орловцы жаловались Клычкову не только на выпиловку деревьев, но и на то, как она проводится. «На Игнатова, 19, спилили два месяца назад деревья и не убирают», – поделился один из зрителей. «Ну вот это бардак», – отреагировал губернатор.

Другой орловец посетовал, что в городе больше не высаживают тополя. Тут Клычков не стал соглашаться и напомнил, что данная порода деревьев проявила себя в городских условиях не лучшим образом. Губернатор напомнил, что тополиный пух не только раздражает аллергиков, но и портит внешний вид улиц.

Со своей стороны, на «Спецавтобазе» Орла, в отдельном посте в соцсетях, выразили желание «как можно скорее провести санитарную и формирующую обрезку деревьев». Это необходимо и для того, чтобы избежать негативных последствий, например, в случае ураганного ветра.

Также в учреждении рассказали, что в этом году за каждым районом Орла будет закреплена поливомоечная машина – для полива недавно посаженных молодых деревьев и кустарников, а также клумб и газонов.

ИА «Орелград»