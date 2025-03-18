ОНФ привлёк внимание к скверу Поликарпова

18.3.2025 | 13:00 ЖКХ, Новости

Объект находится в запущенном состоянии.

Фото: vk.com/nf_orel

«Мы обратились в городскую администрацию с предложением вынести вопрос благоустройства сквера Поликарпова на общественное обсуждение», – сообщил руководитель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Владимир Филонов.

На его состояние жалуются местные жители. В сквере разваливаются лавочки и не работают фонари, а бордюры «ушли» под землю. Также в негодность пришли несколько гранитных плит, расположенных у основания памятника Поликарпову.

Орловцы бьют тревогу уже пять лет, однако сквер так и не включили в городской план работ по благоустройству.

Ранее ОНФ рассказал о плохом состоянии Трамвайного сквера и потребовал от чиновников принять соответствующие меры. Оба объекта находятся рядом — на Московской улице Орла.

ИА «Орелград»


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