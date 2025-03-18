Орловца наградили за спасение более 30 военнослужащих

Жителя Орловской области отметили Орденом Мужества и медалью Луки Крымского.

Известно, что мужчина учился и работал в Ливнах. Он окончил местное медицинское училище по специальности «фельдшер» в 2011-м году, затем трудился на станции скорой помощи.

На СВО он служит в звании прапорщика. Свой подвиг Сергей совершил у населённого пункта Волчанск.

Орловец исполнял обязанности командира эвакуационной группы. Несмотря на постоянный миномётный и артиллерийский обстрел он осуществил эвакуацию тяжелораненых воинов, а также оказал им медицинскую помощь. «Благодаря грамотным и решительным действиям нашего земляка было спасено более 30 военнослужащих», – сообщает телеграм-канал «Принт ТВ Ливны».

Орден и медаль вручены с формулировкой «за героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

ИА «Орелград»