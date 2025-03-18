Опубликовано завещание орловского старца Илия

Оно обращено к каждому человеку.

Публикация вышла в телеграм-канале православного телеканала «Спас».

«Родной мой человек!

Сердечно прошу тебя: не ругайся, не суди, не обижай и будь добр с ближними, говори больше светлых, ласковых слов, уважай чужое мнение, не спорь. Может, кому-то сейчас плохо и он на грани срыва…

Не спеши на него орать, улыбнись, поздоровайся, будь ласков, любвеобилен.

Помоги ближнему преодолеть трудности или беды, подставь плечико, подари платочек, иконочку, не бойся.

Родной мой человек! Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!» – гласит текст публикации.

Напомним, сегодня в 12 часов в Калужской области в монастыре «Оптина пустынь» состоится отпевание Илия (Ноздрина). Его совершит патриарх Кирилл, чьим духовником являлся знаменитый орловец.

ИА «Орелград»