На Орловщине определили самые пожароопасные посёлки

Список утвердил орловский вице-губернатор Вадим Тарасов.

Напомним, накануне в нашем регионе официально начался пожароопасный сезон.

Согласно приложению к соответствующему постановлению областного правительства, в Орловской области определено семь населённых пунктов, которым природные пожары угрожают прежде всего.

Из городов в него включён только Дмитровск. Сразу четыре точки в Хотынецком районе — это деревни Алёхино и Радовище, а также посёлки Льгов и Жудерский, связанные с «Орловским полесьем». Кроме того, в список попали посёлки Культурная Посадка (в Глазуновском районе) и Еленка (в Знаменском районе).

В отдельный список включены «пожароопасные» детские оздоровительные и образовательные центры. По мнению орловских чиновников, природных возгораний, прежде всего, следует опасаться трём таким учреждениям — центрам «Ёлочка» (Болховский район), «Солнечный» (Кромской район) и «Сосновый бор» (город Дмитровск).

ИА «Орелград»