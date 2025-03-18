Орловца будут судить за похищение женщины

Похищенную освободил брат обвиняемого.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в Малоархангельском районе в деревне Александровка. Всё случилось в ночь на 31 августа минувшего года.

Местный житель, применяя насилие, похитил женщину, а затем удерживал её у себя дома. Однако она смогла убежать, а затем сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

«Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал», – отметили в СКР.

Как дополнительно пояснили в прокуратуре Орловской области, женщину обнаружил и освободил брат обвиняемого. К настоящему моменту дело направлено в районный суд.

ИА «Орелград»