Орловца будут судить за похищение женщины

18.3.2025 | 15:40 Криминал, Новости

Похищенную освободил брат обвиняемого.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в Малоархангельском районе в деревне Александровка. Всё случилось в ночь на 31 августа минувшего года.

Местный житель, применяя насилие, похитил женщину, а затем удерживал её у себя дома. Однако она смогла убежать, а затем сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

«Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал», – отметили в СКР.

Как дополнительно пояснили в прокуратуре Орловской области, женщину обнаружил и освободил брат обвиняемого. К настоящему моменту дело направлено в районный суд.

ИА «Орелград»


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