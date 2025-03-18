После смерти Жириновского в орловское отделение ЛДПР вступили уже 2,5 тысячи человек

Координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов рассказал о жизни партии после ухода её создателя.

6 апреля исполнится три года со дня смерти Владимира Жириновского. Ещё при его жизни ЛДПР называли «партией одного человека» и предрекали ей скорое угасание — сразу после кончины её главного основателя и вождя. Однако действительность оказалась другой, в том числе, и применительно к Орловской области.

Как рассказал Владислав Числов, с 2022-го года в ряды орловского отделения партии вступили уже около 2500 человек.

«Цифры говорят сами за себя. Люди нам доверяют, – отметил он. – 12 декабря минувшего года, в День конституции, в Москве ЛДПР установила абсолютное достижение, занесённое в Книгу рекордов России. В ряды партии вступили 1066 человек». Церемония прошла в рамках форума «ЛДПР: 35 лет с народом».

«Мы формируем сильный кадровый состав, который будет участвовать в предстоящих выборах. К нам приходят представители разных профессий и возрастов», – рассказал Числов.

Также Владислав Числов напомнил, что в этом месяце отрылась регистрация для участия в партийном проекте «ЛДПР. Старт». Присоединиться к нему можно до 31 марта. Цель проекта — пополнить ряды ЛДПР перспективной молодёжью, оказать ей поддержку и привлечь к участию в ближайших выборах.

Как отметил координатор орловского отделения, новый лидер партии, Леонид Слуцкий, не разочаровал её членов и электорат.

«Партия под его руководством не просто продолжает жить, но и достигать новых успехов, делать то, что ранее казалось невозможным. Мы идём под руководством сильного лидера, поэтому могу заверить всех злопыхателей – оставьте негативные иллюзии. ЛДПР была, есть и будет», – высказался орловец.

Орловское отделение активно участвует в реализации больших всероссийских партийных проектов ЛДПР.

«Конечно, приоритетная тема сейчас – наши ребята, герои, которые возвращаются из зоны проведения СВО», – указал Числов.

По инициативе Леонида Слуцкого проведены два широкомасштабных форума партии – по поддержке российских бойцов и волонтёрских объединений. В них участвовали представители федеральных властей.

«Леонид Слуцкий в 2022 году выступил с главным тезисом, которого мы придерживаемся в своей работе: «Плечом к плечу за Русскую Победу!». Мы все консолидируемся вокруг нашего государства, чтобы добиться конечных целей СВО, чтобы наши ребята и их семьи имели поддержку», – пояснил Владислав Числов.

Не забыты и текущие вопросы — от малых до больших. Депутаты от ЛДПР ежемесячно встречаются с жителями, а в партию поступают благодарности. Каждый депутатский приём собирает значительный объём обращений.

«Что касается городских проблем – видим много системных. Мы открыты к диалогу с городскими властями, поскольку нами сформирован большой пласт проблематики и систем её решения. ЛДПР сегодня – партия конструктивной оппозиции», – заявил орловский координатор.

Владислав Числов отметил, что сегодня представители ЛДПР идут к властям с конструктивной критикой, готовыми и реалистичными путями решения проблем — фактически, с «дорожными картами», что позволяет оперативнее и эффективнее помогать людям.

ИА «Орелград»