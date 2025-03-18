Тело орловского старца Илия предали земле

Его могила находится рядом с часовней в честь Воскресения Христова.

Место находится у восточной стены монастыря «Оптина пустынь», где орловский старец провёл много лет. Здесь же он ушёл из жизни.

Часовня построена в 2008-м году – на месте погребения трёх монахов, убитых в 1993-м году на Пасху. Тогда от рук одного преступника погибли иеромонах Василий (Росляков) и иноки Ферапонт (Пушкарёв) и Трофим (Татарников).

Как сообщается в соцсетях монастыря, отпевание Илия состоялось в Казанском храме «Оптиной пустыни». Как и планировалось, его провёл патриарх Кирилл, чьим духовником был орловец. Также в богослужении участвовали митрополит Каширский Феогност и несколько архиереев Русской православной церкви.

Ранее в интернете опубликовали завещание старца Илия, адресованное каждому человеку.

ИА «Орелград»