Тело орловского старца Илия предали земле

18.3.2025 | 15:25 Новости, Общество

Его могила находится рядом с часовней в честь Воскресения Христова.

Фото: t.me/optina

Место находится у восточной стены монастыря «Оптина пустынь», где орловский старец провёл много лет. Здесь же он ушёл из жизни.

Часовня построена в 2008-м году – на месте погребения трёх монахов, убитых в 1993-м году на Пасху. Тогда от рук одного преступника погибли иеромонах Василий (Росляков) и иноки Ферапонт (Пушкарёв) и Трофим (Татарников).

Как сообщается в соцсетях монастыря, отпевание Илия состоялось в Казанском храме «Оптиной пустыни». Как и планировалось, его провёл патриарх Кирилл, чьим духовником был орловец. Также в богослужении участвовали митрополит Каширский Феогност и несколько архиереев Русской православной церкви.

Ранее в интернете опубликовали завещание старца Илия, адресованное каждому человеку.

ИА «Орелград»


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