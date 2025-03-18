“Я женщина и не плачу”: Горсовет Орла завалил новую схему округов

Вопрос не прошел на внеочередной сессии.

Сегодня, 18 марта, в малом зале администрации города состоялось внеочередное заседание Орловского городского Совета. В повестке был всего один вопрос. Депутатам предложили утвердить новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов.

Со временем город меняется, обрастая новыми микрорайонами, население мигрирует, создавая перевес на отдельных участках. Каждые десять лет проводится пересмотр. Территориальная избирательная комиссия Советского района разработала и представила новую схему одномандатных избирательных округов. Срок действия предыдущей «истекает» 27 мая 2025 года. В сентябре пройдут выборы в горсовет.

Игорь Коновалов отметил, что его 23 округ из Советского частично переполз в Железнодорожный. Он предположил, что у мэра не осталось инструментов влиять на выборы, так как регион покинула Ирина Проваленкова.

«Я десять лет работаю на округе. Очень много сделал по требованию людей. Много осталось, что не сделано: обещал, но, к сожалению, не смогу, по всей видимости. Это подрыв авторитета депутата перед выборами – по другому не могу назвать», – сказал Коновалов.

В территориальной комиссии заявили, что руководствовались при составлении схемы Федеральным законом. Соблюдался принцип равенства одномандатных округов по числу избирателей. На 1 января 2025 года их в Орле 239 024 человека. Количество округов остается прежним – 28. Средняя норма представительства в округе составила 8536. Допустимо максимальное – 9,3 тысячи, минимальное – 7,6 тысячи.

«Ни в коей мере мы не нарушали единую территорию округа. Границы избирательных участков не пересекали границы избирательных округов. Юридическую силу документу придаете вы. До мая есть масса возможностей внести предложения и скорректировать», – отметила председатель территориальной избирательной комиссии Советского района города Орла Марина Черепова.

Виктор Панухник заявил, что изменение округов негативно скажется на работе с избирателями. Депутаты курировали вопросы и давали обещания.

«Не понятно, кто выгодополучатель в этой ситуации. Точно не мы, не граждане», – заявил Панухник.

«Как так можно: два УИКа «унесли», – возмутился Сергей Себякин. – Тысячи избирателей благоустроенного сектора. Что вы не взяли частный сектор у меня? И забрали бы: я бы перекрестился и сказал «спасибо». Воздержусь голосовать по этой нарезке», – сообщил Себякин, правда уточнил, что и новый вариант ему по плечу.

Игорь Цуканов отметил, что некоторым домам увеличили расстояние до участков. Он усомнился, что жители ЖК «Крылья» пойдут голосовать за три километра.

«Я крайний, мне неоткуда прирезать. Пожалуйста, посмотрите», – попросил Игорь Цуканов.

Сергей Швалов заявил, что фракция КПРФ восприняла предлагаемые решения “без энтузиазма”. Так, 14 округ меняется на 50%.

«Вместе с тем, это делается не в интересах депутатов, – подчеркнул Швалов. – Нашим гражданам эта формальная нарезка не сильно принципиальна. Для них важно знать и видеть своего депутата, что он на связи 24 часа и не пропадет после выборов. Если эти изменения необходимы по Федеральному законодательству, то мы их поддержим».

Не разделила возмущения коллег Марина Франко, указав, что у нее большой частный сектор.

«Я женщина и не плачу, потому что мне придется проходить еще большую территорию. Важны наши лица, умения и достижения. В одинаковых условиях дополнительные вызовы».

По результатам голосования решение не принято. Коммунисты поддержали предложение, представители «Справедливой команды» отвергли, а единороссы не проявили единодушия – многие воздержались.

ИА “Орелград”