Орловец отправился на СВО вместо суда по тяжкому делу

Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в декабре минувшего года в Заводском районе в квартире жилого дома. Хозяин распивал спиртное с несколькими гостями. Возникла ссора.

Один из спорщиков стал бить хозяина квартиры ногами по голове. Затем к нему присоединился другой мужчина — он также нанёс несколько ударов в голову. Потерпевший скончался.

Однако в итоге один из нападавших отправился не под суд, а в зону специальной военной операции. Его уголовное дело выделили в отдельное производство, а затем приостановили. Причиной стало «заключение им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Второму же мужчине придётся отвечать по всей строгости закона. На данный момент его дело уже направлено в Заводской районный суд.

«Вину в совершённом преступлении обвиняемый не признал», – указали в СКР.

ИА «Орелград»