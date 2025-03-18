Орловец отправился на СВО вместо суда по тяжкому делу

18.3.2025 | 17:35 Криминал, Новости

Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России, преступление произошло в декабре минувшего года в Заводском районе в квартире жилого дома. Хозяин распивал спиртное с несколькими гостями. Возникла ссора.

Один из спорщиков стал бить хозяина квартиры ногами по голове. Затем к нему присоединился другой мужчина — он также нанёс несколько ударов в голову. Потерпевший скончался.

Однако в итоге один из нападавших отправился не под суд, а в зону специальной военной операции. Его уголовное дело выделили в отдельное производство, а затем приостановили. Причиной стало «заключение им в период мобилизации контракта о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Второму же мужчине придётся отвечать по всей строгости закона. На данный момент его дело уже направлено в Заводской районный суд.

«Вину в совершённом преступлении обвиняемый не признал», – указали в СКР.

ИА «Орелград»


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