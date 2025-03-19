По Баклановскому СДК приняты меры

Аудиторы рассказали об итогах исполнения предписания.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома культуры в селе Бакланово. Контракт был заключен с ООО «Стройкомплект», его цена составила 75,5 миллиона рублей. Окончание работ было запланировано до 1 ноября 2024 года, но на 25 ноября 2024 года общий объем принятых администрацией Орловского муниципального округа работ составил 25,336 миллиона рублей, или всего 33,6 процента от общего объема работ по контракту.

По мотивам проверки КСП выдала предписание администрации Орловского муниципального округа. Меры уже приняты. Так, во исполнение требований Контрольно-счетной палаты администрация округа направила в адрес подрядной организации «Стройкомплект» требования об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту – на общую сумму 1,799 миллиона рублей. Также администрацией Орловского муниципального округа учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1,082 миллиона рублей, предусмотренный в сводном сметном расчете.

Поясним, что ранее резерв не был учтен при определении стоимости дополнительных затрат, потребность в которых возникла уже в ходе строительства. Кроме того, администрация приняла меры «по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов». В том числе приняты меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Одной из претензий КСП было отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика работ. Теперь сообщается, что приняты меры по усилению производственного контроля и ведению претензионной работы. Учтены замечания, отраженные в акте КСП, о проведении анализа обоснованности изменения условий муниципального контракта и причин затягивания сроков исполнения контракта. Учтены и требования КСП о «своевременном реагировании на обращения подрядчика по вопросам исполнения муниципального контракта с учетом норм действующего законодательства, о правовом сопровождении исполнения муниципального контракта, в том числе с использованием механизма взыскания неустойки за нарушение его условий».

ИА «Орелград»