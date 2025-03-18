Орловец получил 15 лет за содействие терроризму

18.3.2025 | 13:40 Новости, СВО

Также его признали виновным в государственной измене.

Фото: ИА “Орелград”

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд.

Известно, что мужчине 48 лет. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, свои преступления он совершил в 2023-м и 2024-м годах.

Орловец неоднократно переводил денежные средства украинским террористическим организациям. Эти деньги шли на закупку дронов, оружия и боеприпасов, которые потом должны были использоваться против российских военных. В итоге его задержали сотрудники ФСБ России.

Суд признал орловца виновным в государственной измене и содействии террористической деятельности. Мужчина получил 15 лет с последующим ограничением свободы ещё на один год. Также его оштрафовали на полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что орловца отправили в колонию за дискредитацию ВС РФ.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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