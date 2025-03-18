Орловца отправили в колонию за дискредитацию ВС РФ

Вступило в силу решение по уголовному делу.

Стали известны детали процесса над жителем города Орла, которого суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ. О важности дела говорит тот факт, что в процессе участвовала целая группа государственных обвинителей. Суд пришел к выводу, что мужчина совершил умышленное тяжкое преступление против общественной безопасности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденного на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». До вынесения приговора обвиняемый находился под домашним арестом, после оглашения вердикта его взяли под стражу в зале суда. Из приговора следует, что преступление орловец совершил еще в июле 2023 года, причем сделал это, не выходя из дома.

По версии обвинения, в тот день он находился у себя в квартире и решил распространить заведомо ложные сведения, будучи недовольным деятельностью органов государственной власти Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. Он вошел в социальную сеть «ВКонтакте» и разместил несколько комментариев под записью сообщества об ударе по Крымскому мосту.

Кроме того, в открытом доступе гражданин опубликовал четыре видеоролика, якобы доказывающие факты обстрелов российскими войсками мирных граждан на Украине, сопроводив их язвительными комментариями в адрес Вооруженных Сил РФ. По данному делу была проведена экспертиза. Она доказала, что видеозаписи являются фейковыми – за действия российских войск авторы роликов пытались выдать военные преступления, которые в Мариуполе совершали штурмовые отряды украинских националистов.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал лишь частично. Он признал, что действительно выложил четыре видеозаписи и написал комментарии к ним, но заявил, что сделал это на эмоциях, а «сейчас осознает, не надо было этого делать. Никакой политической ненависти у него при выкладывании вышеуказанных видеороликов вроде бы не было, просто ему не нравится, что происходят боевые действия, он против войны». Время подумать теперь у него будет.

ИА «Орелград»