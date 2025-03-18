Росмолодежь отсудила у орловчанки профилактический грант

Решение “на миллион” опубликовал Железнодорожный районный суд Орла.

Федеральное агентство по делам молодежи обратилось в суд с исковым заявлением к Бакаевой А.В. о взыскании в федеральный бюджет гранта. В обоснование требований указав, что в 2020 году проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов. Бакаева А.В. признана одним из победителей. С орловчанкой заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии. Согласно документу, победителю в номинации «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие» с проектом «Мир без границ» предоставляется 988 000 рублей. Орловчанка же обязуется обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления средств и иных показателей. В декабре 2020 года Бакаевой А.В. был перечислен грант. Однако в нарушение условий соглашения отчет в декабре 2021 года не представлен. Росмолодежь потребовала вернуть средства гранта. Женщина отказалась. Последовал иск в суд.

Бакаева А.В. в судебном заседании заявила, что заявленные требования незаконны и необоснованны. Неисполнение в установленный срок условий соглашения вызвано введением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Она обратила внимание на то, что неоднократно просила о переносе срока исполнения условий заключенного соглашения в связи со сложившимися в регионе форс-мажорными обстоятельствами, однако указанные ходатайства Росмолодежью не были рассмотрены.

Представитель управления молодежной политики администрации Орловской области указала, что оказывалась консультативная и техническая помощь в организации и проведении мероприятия. Были забронированы необходимые залы в бизнес-центре торгового мега-комплекса на период с 28 по 30 октября 2021 года, а также подготовлен договор с Бакаевой А.В. Был подробно проработан механизм проведения массового мероприятия с соблюдением всех ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Однако впоследствии договор не был заключен, оплата не поступила, в связи с чем бронь залов была аннулирована.

Вопреки доводам Бакаевой А.В., ее обращения о переносе срока исполнения условий заключенного соглашения в связи со сложившимися в регионе форс-мажорными обстоятельствами неоднократно рассматривались, однако впоследствии все были аннулированы ввиду отсутствия заявления ответчика установленной формы, которое ей направлялось посредством электронной почты, что подтверждается представленной суду перепиской.

Решением суда взыскана сумма гранта, а также в доход бюджета муниципального образования «город Орёл» государственная пошлина в размере 13 080 рублей.

ИА “Орелград”