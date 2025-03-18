Росавтодор сообщил о старте строительства Западного обхода Орла

Это позволит ежедневно выводить за пределы города почти 15 тысяч автомобилей.

В Орловской области стартовало строительство Западного обхода Орла, сообщило 17 марта Федеральное дорожное агентство Росавтодор. Новая дорога II технической категории протяженностью 16,3 км соединит трассы М-2 “Крым” и Р-120 “Орел – Брянск – Смоленск”.

Проект включает строительство 13 искусственных сооружений: 4 моста и 9 путепроводов. Дорога будет иметь четыре полосы движения с разделительным барьерным ограждением. Предусмотрены линии электроосвещения, площадки отдыха и шумозащитные экраны.

Особое внимание уделяется экологии: будут установлены водоочистные сооружения, проведено компенсационное озеленение и смонтировано ограждение для предотвращения выхода диких животных на трассу.

Завершение строительства запланировано на конец 2028 года, однако подрядчик стремится сдать объект раньше срока. Проект входит в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети».

Напомним, контракт на реализацию проекта подписан с АО «ДСК «Автобан»». Цена – 15,5 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”