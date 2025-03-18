В Орле оштрафовали торговку просроченными вейпами

Административное правонарушение выявили сотрудники Роспотребнадзора.

В Орле индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией предметов совершения правонарушения. Решение об этом вынес арбитражный суд Орловской области, рассмотревший дело по заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. Из материалов следует, что в январе 2025 года сотрудники регионального Роспотребнадзора провели внеплановый инспекционный визит в магазин, расположенный в Орле на улице Черкасской.

В ходе визита проверяющие обнаружили находившуюся в продаже никотинсодержащую продукцию с истекшими сроками годности. Речь идет о так называемых электронных системах доставки никотина одноразового использования. Вейпы были произведены в Китае, с разными вкусами. Продавались они по цене от 600 до 1300 рублей за штуку. Проверяющие обратили внимание на то, что сомнительная продукция была произведена еще в 2023 году.

Срок ее годности истек весной 2024 года, тем не менее, они находились в продаже и в январе 2025 года. Всего с истекшим сроком годности в обороте находилось 23 единицы электронной системы доставки никотина, которые были арестованы, упакованы в картонную коробку, опечатаны печатью Управления Роспотребнадзора по Орловской области и оставлены на ответственное хранение в торговом павильоне.

Согласно терминам и определениям ГОСТа, электронная система доставки никотина (ЭСДН) – это электронное устройство, используемое для преобразования жидкости в аэрозоль, который вдыхается потребителем. О целесообразности и потенциальном вреде для здоровья от такой продукции спорят даже на законодательном уровне. Но в данном случае все оказалось проще. Суд пришел к выводу, что ИП, пуская в продажу пищевую продукцию, срок годности которой истек, создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

ИА «Орелград»