«Самовольную» ферму узаконили под Орлом

Для приобретения права собственности фермеру пришлось идти в суд.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел иск, который местный фермер подал к районной администрации и управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Он просил о признании права собственности на нежилое здание, а именно на молочно-товарную ферму, которую сам же и построил. Проблема для него заключается в том, что ферма официально значится в качестве самовольной постройки.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2012 году администрация Хотынецкого района согласовала фермеру место размещения молочно-товарной фермы. Возвести ее планировалось на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Чиновники заключили с фермером договор аренды земельного участка сроком на три года. Тогда же администрацией сельского поселения был утвержден градостроительный план казанного участка и выдано разрешение на строительство молочно-товарной фермы.

Срок разрешения на строительство составлял 10 лет, но само строительство фермы было завершено уже в 2013 году. Срок действия договора аренды земельного участка истек в 2015 году, но фермер к тому времени не зарегистрировал право собственности на построенную ферму. Почему это произошло, в суде не уточнили, но официально ферма стала самовольной постройкой. Только спустя 10 лет после окончания срока аренды земли и спустя 12 лет после возведения фермы владелец решил ее узаконить.

В судебном заседании он представил экспертное заключение, согласно которому «основные конструкции строения фермы находятся в работоспособном состоянии, соответствуют строительным нормам и правилам и не угрожают жизни и здоровью граждан». При вынесении решения суд учел тот факт, что право собственности истца на спорную ферму никем не оспаривалось и ни за кем не зарегистрировано.

Кроме того, суд признал, что ферму возвели на законном основании. К тому же ответчики не возражали против удовлетворения исковых требований передачи фермы в собственность истца. При таких обстоятельствах суд признал за фермером право собственности на спорное нежилое здание, но решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, отмечает пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА “Орелград”