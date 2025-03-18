Старая плитка со стелы передаётся «Спецавтобазе»

Сейчас в Орле она убрана уже примерно на 75%.

Напомним, демонтаж ведётся в рамках строительства мемориального комплекса «Судбищенская битва», которым занимается ООО «Уваровская ПМК-22».

Как рассказал мэр Юрий Парахин, сейчас у стелы «400 лет городу Орлу» демонтирована практически вся старая плитка, а также три лестницы, которые вели к объекту.

Как уточняет «Орёлтаймс», плитка передаётся «Спецавтобазе». В дальнейшем её использование именно на «Судбищенской битве» не планируется. Видимо, решать, что с ней делать, будет муниципальное учреждение. «Убрано практически 75-80% старой плитки», – указал начальник участка ООО «Уваровская ПМК №22» Николай Анахин.

Также подрядчик на 65% подготовил металлическую основу будущей видовой площадки. Эта работа должна завершиться до 1 апреля.

Кроме того, уже полностью готова металлическая основа пешеходного моста, проходящего в районе «Стрелки». Здесь осталось уложить террасную доску и провести покрасочные работы.

Весь масштабный объект подрядчик планирует сдать в июле следующего года.

ИА «Орелград»