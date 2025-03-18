Укрепление рубля привело к резкому росту спроса на отдых за границей

В Орловской области во второй половине февраля подскочил трафик на сайты туроператоров.

Укрепление рубля на 15% с начала года привело к значительному росту спроса на зарубежные туры среди жителей региона. Интерес к профильным сайтам вырос на 80% по сравнению с первой декадой месяца. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных. Первый всплеск продаж пришелся на 14 февраля, что совпало с падением курса доллара на 5%. В настоящий момент туристы могут сэкономить от 10 до 30% на путешествиях, подчеркнула руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Основные характеристики туристического спроса в Орловской области:

58% потенциальных туристов – женщины

43% запросов приходится на возрастную группу 35-44 лет

Появилась тенденция к более раннему бронированию (на лето, осень и зиму)

Среди популярных направлений в России лидируют Египет (22% от всех бронирований), Турция (21%), Таиланд (13%), ОАЭ (10%). Примечательно, что значительно вырос спрос на Китай (в 4,7 раза) и Вьетнам (в 7 раз), хотя их доля пока составляет всего по 2% от общего объема продаж.

Экспертиза в BigData позволяет выявлять новые тренды и вносить коррективы в бизнес-процессы. Трафик посещаемости интернет-ресурсов, анализ профиля аудитории и структуры интересов помогают принимать актуальные решения. Также, опираясь на обезличенные данные, операторы связи прорабатывают варианты для роуминга. Например, МегаФон в тестовом режиме дает абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета в самых популярных туристических странах, чтобы решать первые задачи по вызову такси, общению с близкими после приземления и банковским операциям.

ИА “Орелград”