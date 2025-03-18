В Орле займутся профилактикой наркомании и алкоголизма

Профилактическая акция пройдет в образовательных учреждениях.

Администрация города Орла распорядилась о проведении в 2025 году молодежной акции профилактической направленности «Начни с себя – живи безопасно». Как следует из постановления, проводится она в целях формирования мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей. Организатором выступает городское управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями. Акция пройдет в период с 24 марта по 4 апреля 2025 года.

«Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа здорового человека в молодежной среде, – говорится в документах мэрии. – Задачами акции являются: профилактика асоциальных явлений в молодежной среде города Орла, табакозависимости и наркозависимости; воспитание у молодежи чувства личной ответственности за собственное здоровье; формирование активной жизненной позиции, направленной на избегание поведенческих рисков, связанных с ВИЧ-инфицированием».

К участию в акции мэрия пригласила студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. Профилактические беседы с ними будут проводить прямо в стенах их же учреждений. Администрация города даже составила график. Так, 24 марта акция пройдет в Орловском техникуме путей сообщения имени В.А. Лапочкина, 25 марта – Орловском автодорожном техникуме, 26 марта – в Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова, 28 марта – в Орловском техникуме сферы услуг, 4 апреля – в орловском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Для участников акции предусмотрена раздача неких информационных евробуклетов на тему: «Профилактика наркомании, алкоголизма». Отметим, что акция пройдет с участием представителей Орловского наркологического диспансера и Орловского центра СПИД. Это уже не первое подобное мероприятие. Так, 10 марта в Орле с подачи мэрии стартовала молодежная акция «Это должен знать каждый», целью которой является формирование эффективной системы профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений, укрепления законности и правопорядка, защиты законных прав, свобод и интересов молодых граждан.

Акция также проводится в образовательных учреждениях областной столицы. Она направлена на профилактику угрозы вовлечения молодых людей в экстремистскую и террористическую деятельность, содержащиеся в информационном пространстве, на противодействие развитию идеологических течений экстремистской и террористической направленности в молодежной среде, особенно в неформальных молодёжных объединениях. Студентам раздают памятки на тему: «Профилактика терроризма, преступлений экстремисткой направленности, национализма и сепаратизма». Акция проводится с участием сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра по противодействию экстремизму и отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»