Дмитровский суд обрёл нового председателя

Его назначил президент Владимир Путин.

Глава государства сделал это своим указом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новым председателем Дмитровского суда Орловской области стала Наталья Кирюхина. Её полномочия продлятся шесть лет.

Ранее эту должность занимала Валентина Петрухина. Её назначили в 2013-м году. Однако после она ушла в отставку. Уже в этом качестве Петрухина была награждена медалью «100 лет Верховному Суду России». Это произошло год назад.

Затем обязанности председателя данного суда исполняла Лейла Власова. Несколько дней назад ей объявили официальную благодарность совета судей Орловской области (по итогам работы в минувшем году).

ИА «Орелград»