Игроки ФК «Орёл» встретятся с болельщиками

Мероприятие запланировано на 24 марта.

Встреча состоится на стадионе имени Ленина в футбольном манеже имени Мосякина. Всё начнётся в 18 часов.

Пообщаться с болельщиками придут не только игроки, но и тренеры футбольного клуба. Также ожидаются и представители спортивного руководства области.

На встрече подведут промежуточные итоги и озвучат планы на будущий сезон. Все желающие смогут задать свои вопросы, а также — сфотографироваться с футболистами и взять у них автографы.

Кроме того, в рамках встречи состоится презентация новой формы ФК «Орёл» и официальное представление новых игроков.

Напомним, 29 марта «Орёл» сыграет с «Рязанью» на выезде в рамках LEON – Первенства России по футболу среди команд Второй Лиги. Это станет первым матчем нового сезона турнира.

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ИА «Орелград»