СМИ сообщили о нападении на Ленина

19.3.2025 | 13:17 Новости, Происшествия

В Орле задержали вандала.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию опубликовал портал «Орёлтаймс». По данным этого издания, инцидент произошёл на площади Ленина накануне вечером — около 21 часа.

«Очевидцы сообщают, что неизвестный бросил в монумент Ильича бутылку с неизвестным содержимым», – написало издание.

В свою очередь, в Управлении МВД по Орловской области сообщили, что «сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего».

Видимых повреждений на памятнике нет. Напомним, что на днях его обновили, приведя в нормативный вид.

ИА «Орелград»


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