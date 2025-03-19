СМИ сообщили о нападении на Ленина

В Орле задержали вандала.

Информацию опубликовал портал «Орёлтаймс». По данным этого издания, инцидент произошёл на площади Ленина накануне вечером — около 21 часа.

«Очевидцы сообщают, что неизвестный бросил в монумент Ильича бутылку с неизвестным содержимым», – написало издание.

В свою очередь, в Управлении МВД по Орловской области сообщили, что «сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего».

Видимых повреждений на памятнике нет. Напомним, что на днях его обновили, приведя в нормативный вид.

ИА «Орелград»