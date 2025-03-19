Институт культуры объявил о старте научного конкурса

По итогам приема заявок конкурс может получить статус международного.

Орловский государственный институт культуры приглашает желающих принять участие в конкурсе научно-исследовательских работ. Принять в нем участие могут обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Конкурс стартовал 17 марта и продлится по 16 мая 2025 года. Возрастных ограничений для участников нет, как нет и географических границ. Принять участие в конкурсе могут представители вузов из других регионов и даже стран.

Поэтому статус мероприятия окончательно будет установлен только после приема заявок и конкурсных работ. Он может остаться областным, но может стать и межрегиональным, и международным. Потенциальным участникам надо представить организаторам научно-исследовательскую работу в одной из следующих номинаций: теория и история культуры; социально-культурная деятельность; музеология и охрана объектов культурного и природного наследия; библиотечно-информационная деятельность; искусство народного пения, хореографическое искусство.

Также предусмотрены такие номинации, как театральное искусство и музыкально-инструментальное искусство. Подать заявки надо в электронном виде до 16 мая. К конкурсантам предъявлен ряд требований. Так, научно-исследовательская работа должна быть написана на русском языке, индивидуально или в соавторстве с несколькими участниками – обучающимися одного уровня образования. Причем у работы должно быть не более двух соавторов.

Обязательным требованием к конкурсным работам является наличие собственного исследования, проведенного автором или коллективом авторов. Авторские права на материалы остаются за участниками конкурса, которые, в свою очередь, несут ответственность за соблюдение авторских прав. Победители конкурса научно-исследовательских работ будут награждены не только дипломами, но и сертификатами.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»