В Орле обсудили соблюдение прав человека в СИЗО

Рабочая встреча состоялась в стенах следственного изолятора.

В рабочей встрече приняли участие уполномоченный по правам человека в Орловской области совместно с помощником прокурора региона, временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1, представители регионального Управления ФСИН, начальник филиала «ТБ» ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России и члены Общественной наблюдательной комиссии по вопросу соблюдения прав человека.

«Были обсуждены вопросы медицинского обеспечения, качество питания, условия содержания, состояния прогулочных двориков и доступ к средствам личной гигиены», – сообщили в аппарате уполномоченного. Ранее омбудсмен Наталия Балашова отмечала в своем годовом отчете, что к ней поступает большое количество обращений подозреваемых, обвиняемых, осужденных о несвоевременной или некачественно оказанной медицинской помощи, отсутствии лекарственных препаратов. Обращения по медицинским вопросам составляют почти половину от всех обращений из мест принудительного содержания.

«Причинами недостаточно качественного оказания медицинской помощи в учреждениях УФСИН России по Орловской области являются как объективные, так и субъективные факторы, – считает омбудсмен. – Ими являются, во-первых, неукомплектованность медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Проблема обусловлена как общей нехваткой медицинских кадров в системе здравоохранения Российской Федерации, так и наличием дисбаланса денежного довольствия медицинских работников организаций уголовно-исполнительной системы по сравнению с работниками медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, не говоря уже о частной медицине».

Большое количество жалоб на медицинское обеспечение в уголовно-исполнительной системе связано с дефицитом врачей, особенно узких специалистов, отмечает правозащитник, потому что заработная плата аттестованного врача системы ФСИН России ниже, чем врача в системе гражданского здравоохранения. При этом аттестованные врачи системы ФСИН России имеют ряд ограничений, в том числе не имеют права работать по совместительству в гражданских лечебных учреждениях. Кроме того, не все медики хотят идти работать в медицинские учреждения пенитенциарной системы, где необходимо контактировать со спецконтингентом.

«Во-вторых, значимой проблемой для медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы является состояние их основных фондов, износ помещений, инженерных коммуникаций, медицинского оборудования и материалов, – считает омбудсмен. – В-третьих, отсутствует должное взаимодействие пенитенциарной системы с государственной системой здравоохранения».

Имеются сложности с этапированием спецконтингента в соответствующие медицинские учреждения, определением сроков нахождения в них, выделением помещений для размещения как больного, так и караула с целью выполнения требований изоляции, охраны и надзора.

«Решение указанной проблемы возможно путем выработки и закрепления в нормативно-правовых актах четкого механизма взаимодействия тюремной медицины с государственной системой здравоохранения», – полагает Наталия Балашова. Кстати, ранее она уже проводила рабочую встречу с руководителями регионального УФСИН по вопросам оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. На той встрече было принято решение о необходимости укомплектования штата исправительных учреждений Орловской области медицинским персоналом, врачами «узких» специальностей (кардиологами, офтальмологами, стоматологами и т. д.) с использованием, в том числе, потенциала медицинского института Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, который готовит медиков.

ИА «Орелград»