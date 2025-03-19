В Орловской области увеличат строительство жилья

Новые цели и задачи областные власти установили в госпрограмме.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие строительного комплекса Орловской области». Общий объем ее финансирования составит 2,768 миллиарда рублей. Отвечает за ее реализацию региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Сейчас идет второй этап реализации, рассчитанный по 2029 год. Цель – увеличение годового объема ввода жилья до 2,046 миллиона квадратных метров к 2030 году.

В структуру программы включен региональный проект «Жилье», в рамках которого и планируется увеличение годовой объем ввода жилья за счет реализации проектов комплексного развития территорий. Объем затрат на реализацию данного проекта составит 905,692 миллиона рублей.

Также в состав программы включен ведомственный проект «Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства». Его цель заключается в дофинансировании мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в 2024-2029 годах. В целом программа является инструментом достижения национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Она была разработана в 2021 году для улучшения показателей работы строительного комплекса региона. Строительная отрасль является базовой для развития экономики Орловской области. Совокупный вклад отрасли в валовой региональный продукт превышает 20 процентов. За период реализации регионального проекта «Жилье» в регионе было введено в эксплуатацию более 2,09 миллиона квадратных метров жилья. Причем регион ежегодно достигает плановых показателей по вводу жилья, установленных Минстроем РФ.

«Достижение установленных целевых индикаторов связано с планомерной работой, направленной на увеличение жилищного строительства в регионе: продолжается развитие микрорайонов крупнопанельного домостроения Болховского и Зареченского в Орловской агломерации, – говорится в паспорте программы. – Определены площадки комплексного развития территорий, ведется строительство инженерной инфраструктуры для стимулирования развития жилищного строительства, в том числе за счет инфраструктурного бюджетного кредита, а также для содействия индивидуальному жилищному строительству, включая земельные участки, предоставленные многодетным семьям».

В 2023 году в Орловской области было введено в эксплуатацию 374,4 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 179,6 тысячи квадратных метров в многоквартирных жилых домах и 194,8 тысячи квадратных метров в индивидуальных жилых строениях. В 2024 году ввод жилья составил 385 тысячи квадратных метров. С 2025 года реализация регионального проекта «Жилье» ведется в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Прогноз ввода жилья в 2025 году – 325 тысячи квадратных метров, 2026 году – 330 тысячи квадратных метров с планомерным увеличением объема жилищного строительства до 359 тысячи квадратных метров к 2030 году.

ИА «Орелград»