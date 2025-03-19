На Орловщине чиновника привлекли за нерасторопность

19.3.2025 | 10:30 Закон и порядок, Новости

Он слишком медлил с ответами на запросы граждан.

Фото: ИА “Орелград”

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушения допустили в Новодеревеньковском районе – в администрации Судбищенского сельского поселения.

Как установил орган надзора, местное самоуправление не направляло письменные ответы на официальные запросы заявиителей в предусмотренные законом сроки.

В итоге межрайонный прокурор возбудил административное дело. Отвечать пришлось главе администрации поселения.

«По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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