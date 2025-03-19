Орловцев обучили грантописанию

Участники практикума получали консультации в круглосуточном режиме.

В Орле подвели итоги необычного проекта – образовательного практикума по грантописанию «Пиши и побеждай». Он старт овал еще в феврале. Площадка практикума на протяжении месяца в стенах Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Организовано мероприятие было департаментом молодежной политики. Как пояснили в ОГУ, в рамках практикума прошел ряд образовательных встреч, посвященных вопросам участия во Всероссийском конкурсе «Росмолодежь.Гранты» от Федерального агентства по делам молодежи.

«В рамках образовательного интенсива обучающиеся смогли узнать о деятельности Росмолодежи, преобразовали свои идеи в проекты, разобрали методические рекомендации, оформили инициативы в грантовую заявку, стали участниками конкурса «Росмолодежь.Гранты», – перечислили в ОГУ. – Участники практикума получали круглосуточную консультационную помощь по оформлению своих проектов. Экспертами образовательной программы выступили сотрудники департамента молодежной политики, а также профкома обучающихся».

В вузе добавили, что участники необычного образовательного марафона получили возможность развить свои навыки социального проектирования, критического мышления и стратегического планирования. Всего по итогам практикума на указанный конкурс было подано 20 проектов. «Изучение основ социального проектирования – это важная составляющая для продвижения молодежных инициатив», – подчеркнули в ОГУ. Тем временем команда философского факультета этого же вуза заняло второе место на окружном этапе Всероссийского конкурса «Ты – лидер ЦФО». Мероприятия состоялось в Рязани.

Орловскую область команда философского факультета представляла в качестве победителя регионального этапа. Кстати, в 2023 года эта же команда уже занимала третье место в окружном этапе конкурса. Как сообщили в ОГУ, на этот раз на протяжении двух дней девушки презентовали успешные результаты своей работы, демонстрировали навыки публичных выступлений и показали высокий уровень правовых знаний. По итогам трех из семи конкурсных испытаний команда заняла первые места. А по итогам всех испытаний набрала 18 рейтинговых баллов и стала серебряным призером.

ИА «Орелград»