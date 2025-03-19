Орловская область пережила массовую атаку дронов

19.3.2025 | 10:40 Важное, Новости, СВО

Она произошла минувшей ночью.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Над нашим регионом сбили 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также информацию подтвердил губернатор Андрей Клычков.

«Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий», – рассказал он в соцсетях.

Всего этой ночью над Россией уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 37 сбили над Курской областью, ещё семь — над акваторией Азовского моря. Также ещё по одному — в Тульской и Брянской областях.

ИА «Орелград»


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