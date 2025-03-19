Орловская область пережила массовую атаку дронов

Она произошла минувшей ночью.

Над нашим регионом сбили 13 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также информацию подтвердил губернатор Андрей Клычков.

«Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий», – рассказал он в соцсетях.

Всего этой ночью над Россией уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 37 сбили над Курской областью, ещё семь — над акваторией Азовского моря. Также ещё по одному — в Тульской и Брянской областях.

ИА «Орелград»