Орловцев обследуют на туберкулёз у «ГРИННа»

Все желающие смогут сделать флюорографию.

Акция состоится 21 марта. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом (который отмечается 24 марта).

Обследование для всех желающих организовали Орловский противотуберкулезный диспансер и областное отделение «Красного креста». Передвижной флюорограф будет работать у торгового центра «ГРИНН» (Орёл, Кромское шоссе, 4) на площади Семьи

Воспользоваться шансом можно будет с 10:00 до 14:00. Орловцы смогут пройти бесплатную флюорографию, а затем получить консультацию профильного врача.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»